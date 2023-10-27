Просто невероятная: Кэндес Бушнелл, придумавшая "Секс в большом городе", появилась на красной дорожке

Автор бестселлера "Секс в большом городе", журналистка и писательница Кэндес Бушнелл, которая является прототипом Кэрри Брэдшоу, появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке. 64-летняя женщина посетила осенний гала-концерт "Американского театра балета".

Кэндес Бушнелл / Фото: Associated Press

На красной дорожке она появилась в лаконичном длинном голубом платье без бретелек из жаккардовой ткани. По всей длине наряда была вышивка серебряными нитками.

Также интересной деталью, которую Кэндес добавила в образ, стала короткая накидка на шее, выполненная из такой же ткани, что и платье. Завершили этот вечерний наряд макияж, укладка с локонами, а также черный клатч с изображением кошек.

Клатч Кэндес Бушнелл / Фото: Associated Press

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