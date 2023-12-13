Просто невероятная красавица: Сидни Свини появилась на популярном шоу в красном платье

Девушка выбрала роскошное платье соблазнительного оттенка.
26-летняя голливудская звезда - актриса Сидни Суини - прославившаяся ролями в нашумевших сериалах "Эйфория" и "Белый лотос", поразила своим новым роскошным и главное ярким нарядом. Девушка посетила съемку программы "Ночное шоу с Джимми Фэллоном", которая проходила в Нью-Йорке.
Для шоу роскошная блондинка выбрала красный наряд от Модного дома Balmain, который состоял из приталенного корсетного платья без бретелек. Украшали наряд 3D-чашки на лифе, драпировка и главный тренд 2023 года - большой тканевый цветок.
Также на Сидни было болеро с короткими рукавами и воротником-стойкой, туфли-лодочки на высоких каблуках и яркий макияж с красной помадой. Завершали образ звезды длинный красный маникюр и объемная прическа.
На шоу она пришла ради продвижения новой романтической комедии со своим участием "Люблю тебя ненавидеть".
Ранее в Сети уже появился украинский трейлер этой романтической комедии. В наш прокат фильм выйдет 25 января.
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