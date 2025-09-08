ТСН в социальных сетях

Просто, но элегантно: Памела Андерсон в черном ансамбле позировала на набережной

Актриса выбрала для фото total black.

Юлия Каранковская
Памела Андерсон / © Getty Images

Актриса и модель, которая прославилась сериалом 90-х «Спасатели Малибу» и сотрудничеством с Playboy, приняла участие в серии мероприятий проводимых в рамках 51-го Фестиваля американского кино в Довиле. В частности Андерсон позировала фотографам на набережной Променад-де-Планш возле своей именной таблички.

Для мероприятия она выбрала очень сдержанный наряд — черный костюм из плотного трикотажа, который включал топ со спрятанными пуговицами и юбку миди расклешенного фасона. Волосы она распустила и уложила в легкие волны, а также дополнила наряд туфлями черного цвета и солнцезащитными очками.

Также во Франции она вышла на красную дорожку в день открытия кинофестиваля в элегантном черном платье без бретелек и с лаконичным бархатным бантом. Памела выглядела сногсшибательно, а также получила на мероприятии награду.

