Просто, но со вкусом: певица Дуа Липа сходила на вечеринку в Лондоне

Девушка надела классическое сочетание вещей, которое будет стильно смотреться и в офисе и на светской тусовке.

Британская певица Дуа Липа попала под прицел папарацци, когда шла на светскую вечеринку в Chiltern Firehouse.

Для мероприятия звезда, которая недавно появилась в фильме "Барби" в роли Барби-русалки, оделась просто, но стильно, поскольку сочетала белую рубашку с длинными рукавами и широкие светлые джинсы.

Лук Дуа дополнила черными аксессуарами: сумкой Gucci Jackie, балетками от Maison Margiela и ремнем с пряжкой. Также она надела массивные серебряные серьги Missoni.

Дуа Липа / Фото: Getty Images

Напомним, что недавно Дуа также заметили на шопинге. Девушка ходила за покупками в магазин бренда Bottega Veneta со своим стилистом Лоренцо Посокко.

Дуа Липа / Фото: Getty Images

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