Просто но стильно: 62-летнюю Джулианну Мур заметили на прогулке в Нью-Йорке

Наряд женщины был удобным и не сковывал движений.

Обладательницу "Оскара" - актрису Джулианну Мур - подловили папарацци на улице в Нью-Йорке. На красные дорожки и светские мероприятия звезда надевает лучшие наряды от самых знаменитых Модных домов, но вот в обычной жизни предпочитает образы более простые и удобные.

26 июля актриса вышла на прогулку в стильном наряде, в котором сочетала все вещи по цветам.

В частности Джулианна надела светлую футболку и джинсы-кюлоты с необработанным краем. Образ актриса дополнила коричневой сумкой на длинном ремешке, черными солнцезащитными очками и коричневыми биркенштоками. На голове у нее была кепка, а в ушах золотые серьги.

Джулианна Мур / Фото: Getty Images

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