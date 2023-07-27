Просто но стильно: 62-летнюю Джулианну Мур заметили на прогулке в Нью-Йорке

Наряд женщины был удобным и не сковывал движений.
Обладательницу "Оскара" - актрису Джулианну Мур - подловили папарацци на улице в Нью-Йорке. На красные дорожки и светские мероприятия звезда надевает лучшие наряды от самых знаменитых Модных домов, но вот в обычной жизни предпочитает образы более простые и удобные.
26 июля актриса вышла на прогулку в стильном наряде, в котором сочетала все вещи по цветам.
В частности Джулианна надела светлую футболку и джинсы-кюлоты с необработанным краем. Образ актриса дополнила коричневой сумкой на длинном ремешке, черными солнцезащитными очками и коричневыми биркенштоками. На голове у нее была кепка, а в ушах золотые серьги.
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