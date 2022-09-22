Просто, но стильно: актриса Кэти Холмс показала, как носить широкие джинсы

Знаменитость нашла баланс между комфортом и стилем.
Американская актриса и бывшая супруга Тома Круза, 43-летняя Кэти Холмс, - поклонница простого стиля в одежде, поэтому в джинсах и футболках она появляется не только во время прогулок в Нью-Йорке, но и на гламурных презентациях и модных шоу.
Во вторник, 20 сентября, актриса посетила обед, проводимый в рамках программы женщин-режиссеров кинофестиваля Tribeca, для которого нарядилась в образ от бренда Chanel.
На Кэти были широкие джинсы-палаццо, белая футболка в рубчик, объемный и теплый кардиган. Также она добавила к образу сумку на цепочке и черные балетки.
На следующий день после мероприятия знаменитость опять попала под прицел фотографов. На Кэти был похожий образ - она надела джинсы, футболку-поло в полоску, а балетки заменила на кроссовки. На плече у актрисы была сумка A.P.C. Grace Bag.
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