- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 56
- Время на прочтение
- 1 мин
Просто, но так эффектно: Кейт Хадсон в классическом модном образе сияла на красной дорожке
Ее образ был безупречно продуманным до мелочей, а компанию на мероприятии звезде составил особенный молодой красавец.
Кейт Хадсон в этом году частая гостья на различных мероприятиях, в частности из-за того, что была среди номинанток на «Оскар». Также актриса посетила престижное модное мероприятие Time100 Gala, которое объединило самые влиятельные имена из мира политики, культуры и развлечений.
Кейт надела ансамбль от бренда Khaite, который имел элегантный классический силуэт и сдержанные детали. Она надела маленькое черное платье с кейп-рукавами, которое хорошо подчеркивало фигуру, а оригинальный крой верха стал главным акцентом, который привлекал внимание.
Также актриса дополнила платье колготками, классическими туфлями на каблуках и перчатками из текстурной кожи под рептилию. Волосы она собрала в элегантную прическу, которая прекрасно дополняла образ.
Посетила мероприятие Кейт с 22-летним сыном Райдером, которого родила в браке с американским музыкантом Крисом Робинсоном.
Также у нее есть еще двое детей — сын Бингем Гоун Беллами, отцом которого является фронтмен группы Muse Мэттью Беллами, а также дочь Рани Роуз Хадсон Фудзикава, отцом которой является нынешний бойфренд Кейт — основатель звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фудзикава.
Появление на мероприятии Time 100 произошло на фоне того, что она занята также продвижением нового сезона сериала Netflix «Плеймейкерша».