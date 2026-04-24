Просто, но так эффектно: Кейт Хадсон в классическом модном образе сияла на красной дорожке

Кейт Хадсон в этом году частая гостья на различных мероприятиях, в частности из-за того, что была среди номинанток на «Оскар». Также актриса посетила престижное модное мероприятие Time100 Gala, которое объединило самые влиятельные имена из мира политики, культуры и развлечений.

Кейт надела ансамбль от бренда Khaite, который имел элегантный классический силуэт и сдержанные детали. Она надела маленькое черное платье с кейп-рукавами, которое хорошо подчеркивало фигуру, а оригинальный крой верха стал главным акцентом, который привлекал внимание.

Также актриса дополнила платье колготками, классическими туфлями на каблуках и перчатками из текстурной кожи под рептилию. Волосы она собрала в элегантную прическу, которая прекрасно дополняла образ.

Посетила мероприятие Кейт с 22-летним сыном Райдером, которого родила в браке с американским музыкантом Крисом Робинсоном.

Кейт Хадсон и ее сын Райдер / © Getty Images

Также у нее есть еще двое детей — сын Бингем Гоун Беллами, отцом которого является фронтмен группы Muse Мэттью Беллами, а также дочь Рани Роуз Хадсон Фудзикава, отцом которой является нынешний бойфренд Кейт — основатель звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фудзикава.

Появление на мероприятии Time 100 произошло на фоне того, что она занята также продвижением нового сезона сериала Netflix «Плеймейкерша».