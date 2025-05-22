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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
403
Время на прочтение
1 мин

Просто очаровательная: Памела Андерсон в огромной шляпе и вязаном платье под прицелом фотографов

Актриса отдала этой весной предпочтение нейтральным оттенкам и лаконичным фасонам.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон из дерзкого секс-символа 1990-х медлено, но уверено превратилась в одну из самых элегантных звезд 2020-х годов. На этой неделе она продемонстрировала свой фирменный минималистский стиль в Нью-Йорке, появившись в нескольких образах, которые точно заслуживают внимания.

Во вторник, 20 мая, 57-летняя Андерсон заметили в легкой белой рубашке на пуговицах, которую она носила с белой юбкой-миди с перфорацией. Звезда дополнила образ соответствующими аксессуарами: белой сумочкой, туфлями-лодочками, широкополой белой шляпой и солнцезащитными очками.

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Андерсон также продемонстрировала свою новую короткую укладку с локонами. Напомним, что с такой прической она впервые появилась на Met Gala в этом году.

В тот же День Памела опять попала под прицел фотографов. Актриса и модель продемонстрировала уже длинное трикотажное платье от Khaite с короткими рукавами и необработанным краем. Образ она дополнила модной замшевой сумкой-тубусом от бренда Proenza Schouler, черными туфлями и солнцезащитными очками. Волосы звезда «Спасателей Малибу» уложила в объемные локоны в ​​стиле Мэрилин Монро.

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
403
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