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- Шоу-бизнес
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Просто очаровательная: Памела Андерсон в огромной шляпе и вязаном платье под прицелом фотографов
Актриса отдала этой весной предпочтение нейтральным оттенкам и лаконичным фасонам.
Памела Андерсон из дерзкого секс-символа 1990-х медлено, но уверено превратилась в одну из самых элегантных звезд 2020-х годов. На этой неделе она продемонстрировала свой фирменный минималистский стиль в Нью-Йорке, появившись в нескольких образах, которые точно заслуживают внимания.
Во вторник, 20 мая, 57-летняя Андерсон заметили в легкой белой рубашке на пуговицах, которую она носила с белой юбкой-миди с перфорацией. Звезда дополнила образ соответствующими аксессуарами: белой сумочкой, туфлями-лодочками, широкополой белой шляпой и солнцезащитными очками.
Андерсон также продемонстрировала свою новую короткую укладку с локонами. Напомним, что с такой прической она впервые появилась на Met Gala в этом году.
В тот же День Памела опять попала под прицел фотографов. Актриса и модель продемонстрировала уже длинное трикотажное платье от Khaite с короткими рукавами и необработанным краем. Образ она дополнила модной замшевой сумкой-тубусом от бренда Proenza Schouler, черными туфлями и солнцезащитными очками. Волосы звезда «Спасателей Малибу» уложила в объемные локоны в стиле Мэрилин Монро.