Просто роскошная: Мэрайя Кэри продемонстрировала стройные ноги в гламурном мини-платье

Сейчас начинается любимый период певицы, ведь она ежегодно зарабатывает миллионы долларов на своем суперхите All I Want for Christmas Is You. Поэтому звезда активно принимает участие в различных шоу.

Американская суперзвезда Мэрайя Кэри продемонстрировала эффектный образ в гламурном мини-платье, когда направлялась на интервью в Лос-Анджелесе. Она посетила съемки шоу Jimmy Kimmel Live.

Ее наряд полностью был расшит черными пайетками и отделкой из золотистых. Спереди на наряде были большие пуговицы, а на плечи она накинула жакет с большими золотыми пуговицами. На шее у Мэрайи было бриллиантовое колье, на глазах - солнцезащитные очки, а обула она босоножки на высоких каблуках.

Запястья певицы украшало несколько бриллиантовых браслетов, а на пальце было ее любимое кольцо с бриллиантами в форме бабочки.

Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

В интервью певица рассказала о своем предстоящем рождественском туре Merry Christmas One And All, любви к чудаковатым звонкам и попаданию из-за них в неприятности, о том, что Бритни Спирс упомянула ее в своей книге и о приближении праздников. Также, как оказалось, у Кэри нет водительских прав.

Но это еще не все, ведь также на днях стало известно, что 54-летняя Кэри стала новым лицом праздничной кампании Victoria's Secret и снялась для их рекламы в соблазнительном кружевном белье.

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