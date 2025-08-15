- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 59
- Время на прочтение
- 1 мин
Просто сияла: стильная Шерон Стоун посетила популярное шоу, где рассказала о своих детях
67-летняя актриса Шерон Стоун пришла на интервью на шоу «Поздней ночью с Сетом Майерсом» (Late Night with Seth Meyers) в Нью-Йорке.
На шоу актриса появилась в водолазке молочного оттенка, бежевом кожаном жакете и широких джинсах.
Образ она также дополнила объемной укладкой, остроносыми туфлями и массивным колье на шее.
В интервью Шерон рассказала ведущему о своем фильме «Никто 2» и о воспитании троих сыновей.
Кстати, с сыновьями Стоун недавно вышла в свет: 25-летним Роаном, 20-летним Лэрдом и 19-летним Куинном. Дети актрисы редкие гости на публичных мероприятиях. Всех троих детей она усыновила, биологических детей у актрисы нет.