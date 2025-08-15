Просто сияла: стильная Шерон Стоун посетила популярное шоу, где рассказала о своих детях

Шерон Стоун и Сет Майерс / © Getty Images

На шоу актриса появилась в водолазке молочного оттенка, бежевом кожаном жакете и широких джинсах.

Образ она также дополнила объемной укладкой, остроносыми туфлями и массивным колье на шее.

Шерон Стоун и Сет Майерс / © Getty Images

В интервью Шерон рассказала ведущему о своем фильме «Никто 2» и о воспитании троих сыновей.

Кстати, с сыновьями Стоун недавно вышла в свет: 25-летним Роаном, 20-летним Лэрдом и 19-летним Куинном. Дети актрисы редкие гости на публичных мероприятиях. Всех троих детей она усыновила, биологических детей у актрисы нет.

Шерон Стоун и ее сыновья / © Associated Press