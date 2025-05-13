ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
115
Время на прочтение
1 мин

Просто сногсшибательная: Ева Лонгория под прицелом папарацци в Каннах в гламурном наряде

Церемония открытия 78-го кинофестиваля запланирована на вторник, 13 мая, ее ведущим выступит Лоран Лаффит, а председательствовать будет Жюльет Бинош. Гости, которые выйдет на красную дорожку, уже активно появляются в городе..

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ева Лонгория

Ева Лонгория / © Getty Images

Актриса Ева Лонгория прибыла во Франция, где появится на красной дорожке 78-го Каннского кинофестиваля. Звезду заметили в отеле Martinez в первый день мероприятия.

Ева была очень гламурной, хотя и носила наряд лаконичного фасона. На актрисе было платье на тонких бретельках нежно-молочного оттенка, которое полностью было расшито пайетками. Дополнила свой наряд звезда фильма «Отчаянные домохозяйки» бежевыми босоножками, прической со слегка подкрученными волосами и очень ярким макияжем с красной помадой на губах. Также в ее ушах сверкали длинные серьги с бриллиантами.

Ева Лонгория в 2025 году / © Getty Images

Ева Лонгория в 2025 году / © Getty Images

Это будет одним из многочисленных появлений Евы на этом знаменитом кинособытии, однако в день своего первого выхода на красную дорожку Каннского кинофестиваля актриса выбрала золотое эффектное платье, которое стоило всего 40 долларов.

Ева Лонгория в 2005 году / © Associated Press

Ева Лонгория в 2005 году / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева лонгория / © Associated Press

Ева лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
115
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie