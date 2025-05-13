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- Шоу-бизнес
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Просто сногсшибательная: Ева Лонгория под прицелом папарацци в Каннах в гламурном наряде
Церемония открытия 78-го кинофестиваля запланирована на вторник, 13 мая, ее ведущим выступит Лоран Лаффит, а председательствовать будет Жюльет Бинош. Гости, которые выйдет на красную дорожку, уже активно появляются в городе..
Актриса Ева Лонгория прибыла во Франция, где появится на красной дорожке 78-го Каннского кинофестиваля. Звезду заметили в отеле Martinez в первый день мероприятия.
Ева была очень гламурной, хотя и носила наряд лаконичного фасона. На актрисе было платье на тонких бретельках нежно-молочного оттенка, которое полностью было расшито пайетками. Дополнила свой наряд звезда фильма «Отчаянные домохозяйки» бежевыми босоножками, прической со слегка подкрученными волосами и очень ярким макияжем с красной помадой на губах. Также в ее ушах сверкали длинные серьги с бриллиантами.
Это будет одним из многочисленных появлений Евы на этом знаменитом кинособытии, однако в день своего первого выхода на красную дорожку Каннского кинофестиваля актриса выбрала золотое эффектное платье, которое стоило всего 40 долларов.