Какая красотка: Бар Рафаэли в сексуальном боди позировала на диване

Израильская модель Бар Рафаэли ностальгирует за фотосъемками.

36-летняя мама троих детей, похоже, устала в декретном отпуске. Ее страница пестрит снимками, на которых она позирует в купальниках, в обнаженном виде или вот как на этом фото в шикарном черном боди и с мейк-апом на лице.

Бар запечатлена лежа на диване во время какой-то съемки и выглядит модель очень сексуально. В подписи под этим снимком Бар написала: "Королева", и видимо именно так ей хочется сейчас себя ощущать.

Ранее в своих публикациях Рафаэли показывала фотографии, где позировала в слитном купальнике, хвастаясь идеальными ягодицами.

Читайте также: