Просто вау: Влада Седан показала, как выглядит ее фигура через две недели после родов

Супруга футболиста Александра Зинченко - Влада Седан – поделилась в Instagram некоторыми фото, сделанными во время беременности, и показала, как ее фигура выглядит сейчас.

Поклонники 27-летней журналистки и матери теперь уже двоих очаровательных девочек пришли в восторг, ринулись писать Владе комплименты и спрашивать советов, как вернуть былую форму.

"2 недели после родов: минус 9 кг (всего набрала 11) как же уникально устроен женский организм… не перестаю удивляться трансформациям нашего тела", - пишет в подписи к видео Седан.

В ролике девушка запечатлена, похоже, в своей гардеробной. На ней короткий черный топ и спортивные шорты, а на заднем плане видно стеллаж с обувью.

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На многочисленные вопросы подписчиков о том, как ей удалось так быстро восстановиться Влада говорит, что не сидит на диетах и пока что не занимается спортом.

"Лучший совет - это ГВ, калории сгорают быстро) спортом в ближайшее время не планирую заниматься, потому что в приоритете высыпаться при случае и набираться сил. Всему свое время ", - написала в ответе в комментариях одной из своих подписчиц Влада.

Напомним, вторая дочь у Влады и Александра родилась 2 августа. Забавно, что первая дочь Ева родилась 1 августа двумя годами ранее. Поклонники Зинченка шутили, что он провел "ювелирную работу".

Влада Седан и Александр Зинченко / Фото: Instagram Влади Седан

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