Провел День Валентина не с новой девушкой: Леонардо Ди Каприо заметили на баскетболе

48-летняя звезда "Титаника" засветился на публике.
Леонардо Ди Каприо крайне редко появляется на публике, и большинство его фото - работа папарацци, однако актер обожает баскетбол и в День святого Валентина предпочел провести время не с новой юной подругой, а с рэпером Q-Tip на матче НБА, который проводился между между "Лос-Анджелес Клипперс" и "Голден Стэйт Уорриорз".
Одет Ди Каприо был очень просто и неброско, чтобы не привлекать лишнего внимания.
На нем была черная куртка, черная футболка, а на шее висела цепочка. На лице известный актер продолжает носить маску, вероятно, чтобы прятаться от фотографов. Завершала образ кепка с логотипом команды.
Несколькими днями ранее он также был замечен на баскетболе. Тогда Лео посетил матч между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Портленд Трэйл Блэйзерс".
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