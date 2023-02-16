Провел День Валентина не с новой девушкой: Леонардо Ди Каприо заметили на баскетболе

Леонардо Ди Каприо крайне редко появляется на публике, и большинство его фото - работа папарацци, однако актер обожает баскетбол и в День святого Валентина предпочел провести время не с новой юной подругой, а с рэпером Q-Tip на матче НБА, который проводился между между "Лос-Анджелес Клипперс" и "Голден Стэйт Уорриорз".

Одет Ди Каприо был очень просто и неброско, чтобы не привлекать лишнего внимания.

На нем была черная куртка, черная футболка, а на шее висела цепочка. На лице известный актер продолжает носить маску, вероятно, чтобы прятаться от фотографов. Завершала образ кепка с логотипом команды.

Леонардо Ди Каприо и рэпер Q-Tip / Фото: Associated Press

Леонардо Ди Каприо и рэпер Q-Tip / Фото: Associated Press

Несколькими днями ранее он также был замечен на баскетболе. Тогда Лео посетил матч между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Портленд Трэйл Блэйзерс".

Леонардо Ди Каприо / Фото: Associated Press

Леонардо Ди Каприо / Фото: Associated Press

Леонардо Ди Каприо / Фото: Associated Press

Читайте также: