Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Провел День Валентина не с новой девушкой: Леонардо Ди Каприо заметили на баскетболе

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
626
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Провел День Валентина не с новой девушкой: Леонардо Ди Каприо заметили на баскетболе

Леонардо Ди Каприо / Фото: Associated Press

48-летняя звезда "Титаника" засветился на публике.

Леонардо Ди Каприо крайне редко появляется на публике, и большинство его фото - работа папарацци, однако актер обожает баскетбол и в День святого Валентина предпочел провести время не с новой юной подругой, а с рэпером Q-Tip на матче НБА, который проводился между между "Лос-Анджелес Клипперс" и "Голден Стэйт Уорриорз".

Одет Ди Каприо был очень просто и неброско, чтобы не привлекать лишнего внимания.

На нем была черная куртка, черная футболка, а на шее висела цепочка. На лице известный актер продолжает носить маску, вероятно, чтобы прятаться от фотографов. Завершала образ кепка с логотипом команды.

Леонардо Ди Каприо и рэпер Q-Tip / © Associated Press
Леонардо Ди Каприо и рэпер Q-Tip / Фото: Associated Press
Леонардо Ди Каприо и рэпер Q-Tip / © Associated Press
Леонардо Ди Каприо и рэпер Q-Tip / Фото: Associated Press

Несколькими днями ранее он также был замечен на баскетболе. Тогда Лео посетил матч между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Портленд Трэйл Блэйзерс".

Леонардо Ди Каприо / © Associated Press
Леонардо Ди Каприо / Фото: Associated Press
Леонардо Ди Каприо / © Associated Press
Леонардо Ди Каприо / Фото: Associated Press
Леонардо Ди Каприо / © Associated Press
Леонардо Ди Каприо / Фото: Associated Press

Читайте также:

Новая девушка Леонардо ди Каприо! Кто она? И почему она ему не пара?

Новая девушка Леонардо ди Каприо! Кто она? И почему она ему не пара?

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
626
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация