ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
49
Время на прочтение
1 мин

Провел на кухне целый день: Дэвид Бекхэм приготовил ужин для всей семьи

Известный спортсмен давно увлекается кулинарией и показывает результаты в Сети.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм / © Getty Images

51-летняя Виктория Бекхэм — дизайнер и бывшая участница британской группы Spice Girls — показала в своем Instagram, как ее муж — 50-летний экс-футболист Дэвид Бекхэм — готовит ужин для всей их большой семьи — они ждали в гости своих родителей.

Дэвид готовил брокколи, спаржу и соус к ней, сырную запеканку и запекал курицу в духовке. «Мой герой», — подписала одно из видео Виктория и добавила, что он провел на кухне целый день.

Дэвид Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Дэвид Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Дэвид Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Дэвид Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Дэвид Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Дэвид Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

«Нужна ли тебе помочь?» — спросила дизайнер мужа. «Просто не мешай», — ответил с улыбкой спортсмен.

Дэвид Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Дэвид Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Дэвид Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Дэвид Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Дэвид Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Дэвид Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

На одном из снимков были запечатлены Дэвид и Виктория, их родители и дочь — 14-летняя Харпер. «Мы все тебя любим», — гласит подпись на фото.

Дэвид Бекхэм с семье1 / © Instagram Виктории Бекхэм

Дэвид Бекхэм с семье1 / © Instagram Виктории Бекхэм

Ранее, напомним, на премьеру документального сериала Victoria Beckham, которая состоялась в Лондоне, поддержать Викторию пришла вся ее семья — муж Дэвид, дочь Харпер и сыновья Круз и Ромео. Старший сын Бруклин проигнорировал такое важное для мамы событие, ведь они сейчас вообще не общаются.

Дэвид и Виктория Бекхэм с семьей / © Associated Press

Дэвид и Виктория Бекхэм с семьей / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
49
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie