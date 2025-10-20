Провел на кухне целый день: Дэвид Бекхэм приготовил ужин для всей семьи

Дэвид Бекхэм / © Getty Images

51-летняя Виктория Бекхэм — дизайнер и бывшая участница британской группы Spice Girls — показала в своем Instagram, как ее муж — 50-летний экс-футболист Дэвид Бекхэм — готовит ужин для всей их большой семьи — они ждали в гости своих родителей.

Дэвид готовил брокколи, спаржу и соус к ней, сырную запеканку и запекал курицу в духовке. «Мой герой», — подписала одно из видео Виктория и добавила, что он провел на кухне целый день.

«Нужна ли тебе помочь?» — спросила дизайнер мужа. «Просто не мешай», — ответил с улыбкой спортсмен.

На одном из снимков были запечатлены Дэвид и Виктория, их родители и дочь — 14-летняя Харпер. «Мы все тебя любим», — гласит подпись на фото.

Ранее, напомним, на премьеру документального сериала Victoria Beckham, которая состоялась в Лондоне, поддержать Викторию пришла вся ее семья — муж Дэвид, дочь Харпер и сыновья Круз и Ромео. Старший сын Бруклин проигнорировал такое важное для мамы событие, ведь они сейчас вообще не общаются.