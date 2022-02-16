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Провели романтический уикенд: актрису Беллу Торн и ее жениха сфотографировали в Париже

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Провели романтический уикенд: актрису Беллу Торн и ее жениха сфотографировали в Париже

Белла Торн / Getty Images

Она была с ног до головы одета в Gucci.

Звезда фильма "На одной волне" Белла Торн решила провести День святого Валентина со своим женихом, певцом Бенджамином Масколо, во Франции. Пару заметили парижские фотографы, когда они гуляли по городу и заходили в брендовые магазины.

Белла Была одета в образ от Gucci: зеленные брюки и футболку, а косуху держала в руках. Также на ней были черные туфли-лодочки, а волосы актриса собрала в хвост. Сфотографировали пару, когда они вышли из магазина Chanel с покупками.

Белла Торн / © Getty Images
Белла Торн / Getty Images

Также небольшой фотосессией на фоне Эйфелевой башни влюбленные поделились в Instagram.

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