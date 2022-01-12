Провели время вместе: Крисси Тейген и Джон Ледженд прогулялись по Беверли-Хилз

Впервые за длительное время они появились на публике без детей.
Супруги Крисси Тейген и Джон Ледженд провели немного времени вдвоем, когда вышли на прогулку. Обе знаменитсоти были одеты в удобные спортивные образы, которые не сковывали их движений. Например, Крисси надела черные легенсы, кроп-топ и джинсовку, а вот на талии модель завязала клетчатую рубашку. Образ Крисси дополнили черные кроссовки-носки и кепка от Balmain.
Джон был тоже в total black look и сочетал широкие спортивные штаны на кулиске, футболку и кардиган. Финальными штрихами лука Ледженда стали кроссовки и солнцезащитные очки-авиаторы.
После небольшой прогулки пара зашла в магазин. Также, судя по Instagram Крисси, они с Джоном посещали косметолога.
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