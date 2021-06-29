Проводит время в Риме: Кейт Мосс и ее 18-летнюю дочь сфотографировали на балконе

Проводит время в Риме: Кейт Мосс и ее 18-летнюю дочь сфотографировали на балконе

Знаменитости отдыхают в Италии.

Супермодель Кейт Мосс проводит время в Риме, куда прилетела со своей 18-летней дочерью Лилой, которая тоже активно строит карьеру модели. Девушка участвовала в съемке для Fendi, а вечером ее и маму сфотографировали на одном из балконов Рима.

Они сидели за столиком и наблюдали за шумным городом, компанию им составил приятель Лилы.

Кейт Мосс и Лила Мосс / Getty Images

Когда солнце уже начинало садиться, Лила решила немного пофотографировать маму. Когда Кейт Мосс позировала для дочери, она была одета в черный комплект, который состоял из платья-комбинации и полупрозрачной блузы, которую она позже сняла.

Кейт Мосс и Лила Мосс / Getty Images

Лила выбрала для отдыха вязаный топ на бретельках и юбку миди. Волосы она уложила назад.

Кейт Мосс и Лила Мосс / Getty Images

Напомним, отцом Лилы является Джефферсон Хэк - куратор, креативный директор и соучредитель Dazed Media, независимой медиакомпании. Кейт и Джефферсон познакомились в 2001 году, а уже через год у пары родилась дочь. Через два года Кейт и Джефферсон расстались, но остаются в хороших отношениях.

Родители всячески продвигают дочь в модельном бизнесе. Кейт взяла ее в свое агентство, а Джефферсон сделал дочь лицом обложки своего журнала V Magazine.

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