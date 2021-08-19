Проводят время в Лондоне: Беллу Хадид впервые сфотографировали с бойфрендом

Проводят время в Лондоне: Беллу Хадид впервые сфотографировали с бойфрендом

Уже несколько дней они попадают под прицел папарацци на улицах Великобритании.

Американская супермодель Белла Хадид закрутила новый роман с арт-директором Марком Калманом. Вместе они летали во Францию, где отдыхали на Лазурном берегу, но официально как пара пока нигде не появлялись.

Объявила об отношениях Белла сама в своем Instagram, опубликовав фото поцелуя.

Белла Хадид / Instagram Беллы Хадид

Похоже, последнюю неделю влюбленные провели вместе в загородном доме, ведь Белла постоянно делилась снимками в различных бикини, но возлюбленного не показывала. На днях их вместе сфотографировали в Лондоне.

Белла была в полностью черном луке, в котором сочетала кожаную куртку, широкие брюки и футболку с принтом. На глазах у девушки были солнцезащитные очки.

Белла Хадид / Getty Images

Марк же вышел с машины вслед за Беллой и помогал нести вещи. Видимо, пара ходила на шопинг, ведь у парня в руке была коробка Alexander McQueen, а в другой - сумка Dior. Сам он был одет в футболку, кофту и широкие штаны. На глазах у Калмана тоже были солнцезащитные очки.

Марк Калман / Getty Images

Подловили их и на следующий день, когда они пошли на ланч. Белла и Марк приехали вместе на автомобиле. Модель была одета в черную кофту с большой надписью бренда Chloé, черных штанах и с клатчем Chanel в руках. Марк же надел джинсы футболку и кепку.

Белла Хадид / Getty Images

Марк Калман / Getty Images

Кстати, известно о новом возлюбленном модели немного, кроме того что он занимается дизайном обложек альбомов для звезд и сотрудничал с рэпером Трэвисом Скоттом - отцом ребенка Кайли Дженнер.

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Белла Хадид в объективах папарацци (22 фото)

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