Проводят время в Нью-Йорке: Анджелину Джоли сфотографировали с 17-летней дочерью

Во время небольшой прогулки они держались за руки.

А в среду, 11 января, 47-летнюю голливудскую актрису Анджелину Джоли сфотографировали с ее 17-летней приемной дочерью Захарой, когда они направлялись на шопинг ​​на Манхэттене.

Кинозвезда в тот день была в лаконичных серых брюках, ботинках на каблуках и классическом черном пальто на запах. В руке Анджелина держала сумку Saint Laurent, а ее образ завершали бриллиантовые серьги в ушах, лаконичное колье, а также золотой браслет на руке. На глазах у нее были солнцезащитные очки-авиаторы.

Захара также выбрала довольно простой лук, поскольку сочетала синий джемпер, черные штаны и простые кеды. Также она надела теплую куртку, а волосы заплела в косички, которые выглядели очень стильно.

Анджелина Джоли и Захара Джоли-Питт / Фото: Getty Images

Вечером маму и дочь опять подловили фотографы, но возле Линкольн-центра они были уже в вечерних луках. Анджелина надела лаконичное платье-комбинацию молочного оттенка и черное пальто-кейп. Образ актриса дополнила той же сумкой с бежевыми туфлями-лодочками.

А вот Захара отдала предпочтение асимметричному платью с пестрым принтом, которое сочетала с кедами. Чтобы не замерзнуть, девушка накинула пальто, в котором гуляла днем.

Анджелина Джоли и Захара Джоли-Питт / Фото: Getty Images

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