Проводят время в Нью-Йорке: Крисси Тейген и ее муж сводили детей в магазин дорогих игрушек

Они попали под прицел папарацци.
Модель и бизнесвумен Крисси Тейген и ее муж - певец Джон Ледженд проводят сейчас время в Нью-Йорке со своими детьми. В пятницу семью заметили прогуливающихся по улицам Манхэттена, также они посетили знаменитый нью-йоркский магазин детских игрушек FAO Schwarz.
Крисси сфотографировали с огромным пакетом в руке, одета она была в бежевый плащ и бежевое трикотажное платье с вырезом на животе. Дополнили этот образ замшевые сапоги и солнцезащитные очки. Рядом с ней шла 5-летняя дочь Луна, волосы которой были завязаны в два хвостика. В руке девочка несла игрушки.
Джон надел для семейного дня черное пальто с золотыми пуговицами, джинсы и кофту. На плечах знаменитость нес 3-летнего сына Майлза.
Вечером семья опять вышла на прогулку по городу. Их заметили покупающими местную уличную еду. В этот раз Крисси надела мини-платье с перьями.
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