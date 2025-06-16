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- Шоу-бизнес
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Проводят время вместе: Брэд Питт и Инес де Рамон сходили в ресторан
61-летний актер Брэд Питт и его 32-летняя девушка — дизайнер украшений Инес де Рамон — опять попали под прицел папарацци.
Пару заметили в Нью-Йорке, когда они направлялись на ужин в итальянский ресторан Carbone и держась за руки.
Питт надел на свидание лук в синем цвете. Актер сочетал джинсы темно-синего цвета, полосатую рубашку и велюровый пиджак. Образ Питта был от Willy Chavarria. А вот Инес решила надеть на ужин ансамбль молочного оттенка от Gabriela Hearst, который включал тунику с бахромой и свободные брюки. Также образ она дополнила туфлями на платформе и коричневой сумкой.
Несколькими днями ранее пару тоже заметили вместе, когда они шли на свидание. На Инес в тот вечер было светло-желтое платье с открытыми плечами, асимметричным подолом и драпировками. В руке она несла сумку от Chanel, а Питт носил шелковую рубашку голубого цвета и джинсы в стиле кэжуал.