Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Шоу-бизнес
90
Провокационная Doja Cat появилась на гала-вечере в золотом платье с декольте до пупка и высоким разрезом

30-летняя рэперша в гламурном образе от Gucci сияла на светском мероприятии.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Doja Cat

Doja Cat / © Associated Press

Doja Cat посетила гала-вечер LACMA Art + Film, который состоялся в Музее искусств в Лос-Анджелесе. На мероприятии отметили деятелей за их достижения в киноиндустрии, моде и современном искусстве.

Doja Cat / © Associated Press

Doja Cat / © Associated Press

Рэперша выбрала для своего появления откровенный аутфит. На ней было вечернее платье макси с длинными рукавами и драпировкой от бренда Gucci. Наряд имел высокий разрез до бедра и глубокое декольте до пупка, через которое она сверкнула пышной грудью.

Doja Cat / © Associated Press

Doja Cat / © Associated Press

Лук звезда дополнила черными туфлями-лодочками и бриллиантовыми украшениями от Jacob & Co. High Jewelry. У нее был длинный нюдовый маникюр, насыщенный макияж и короткая белокурая прическа с кудрями, которая напоминала образ Мэрилин Монро.

Доя Кот / © Associated Press

Доя Кот / © Associated Press

Напомним, Doja Cat устроила на мероприятии неожиданный перформанс: она съела красную помаду, чем шокировала присутствующих.

