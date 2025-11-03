- Дата публикации
-
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
90
Время на прочтение
1 мин
Провокационная Doja Cat появилась на гала-вечере в золотом платье с декольте до пупка и высоким разрезом
30-летняя рэперша в гламурном образе от Gucci сияла на светском мероприятии.
Doja Cat посетила гала-вечер LACMA Art + Film, который состоялся в Музее искусств в Лос-Анджелесе. На мероприятии отметили деятелей за их достижения в киноиндустрии, моде и современном искусстве.
Рэперша выбрала для своего появления откровенный аутфит. На ней было вечернее платье макси с длинными рукавами и драпировкой от бренда Gucci. Наряд имел высокий разрез до бедра и глубокое декольте до пупка, через которое она сверкнула пышной грудью.
Лук звезда дополнила черными туфлями-лодочками и бриллиантовыми украшениями от Jacob & Co. High Jewelry. У нее был длинный нюдовый маникюр, насыщенный макияж и короткая белокурая прическа с кудрями, которая напоминала образ Мэрилин Монро.
Напомним, Doja Cat устроила на мероприятии неожиданный перформанс: она съела красную помаду, чем шокировала присутствующих.