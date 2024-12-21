Прозрачная блузка, чокер-цветок и кокетливое платье: рассматриваем красивые образы участниц "Холостяка-13" на церемонии роз

В эфире канала СТБ состоялся восьмой выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-13". Во время церемонии роз участницы проекта продемонстрировали красивые образы. Предлагаем их рассмотреть.

Юстина появилась на последней для себя церемонии роз, ведь главный герой шоу Александр Терен отправил ее домой в стильном луке. На ней была изящна красная прозрачная блузка с высокой горловиной и большим 3D-цветком. Верх она скомбинировала с кожаными черными брюками.

Инна предстала в элегантном образе total black. На ней был прозрачный лонгслив, жакет с длинной плиссированной вставкой и штаны-палаццо. Гармоничным дополнением лука девушки был чокер с красным цветком на шее и остроносые красные туфли.

Анастасия позировала на церемонии в кокетливом красном платье по фигуре на тонких бретельках и с рюшами, которую дополнила черными высокими латексными перчатками. На шее у Насти было золотое украшение в виде змеи.

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