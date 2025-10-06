- Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Прозрачное мини и поцелуи с дизайнером: Хайди Клум вышла на подиум во время показа Vivienne Westwood
Модель выпала честь закрыть показ и сделала она это в сногшибательном и эффектном наряде.
Немецкая суперзвезда Хайди Клум редко выходит на подиум, но согласилась принять участие в показе бренда Vivienne Westwood, который сейчас возглавляет модельер и бывший муж Вивьен Вествуд — Андреас Кронталер. В Париже, в рамках Недели моды, дизайнер презентовал коллекцию весна-лето 2026, а Хайди закрыла шоу выйдя на подиум в сногсшибательном белом наряде.
Клум носила белое мини, которое являлось боди с вышивкой, прозрачными деталями, завязками и объемным верхом, который украшали большие складки. На декольте у звезды красовался гламурный бант со стразов.
Завершали образ Хайди бежевые босоножки на каблуках и с завязками, а также легкий макияж и объемная прическа.
После того как дефиле завершилось, Андреас Кронталер вышел на подиум с цветами — он преподнес Клум огромный букет подсолнухов, а затем они поцеловались в губы.
Также в рамках Недели моды состоялось мероприятие BoF 500 — это ежегодный рейтинг самых влиятельных лиц в индустрии моды по версии The Business of Fashion. Хайди пришла на него со своей старшей дочерью Лени Клум.