Прозрачное платье, юбка с разрезом и жакет цвета бургунди: стильные образы на бранче

В столице прошла встреча с экспертом, которая рассказала об архетипах женщин.

В ресторане Biarritz в Киеве состоялся бранч KVITNY project с женским коучем и арт-терапевтом Анастасией Балинец на тему "Архетипы женщины".

Во время лекции эксперт рассказала, какие бывают архетипы женщин, назвала плюсы и минусы каждого из них, а также дала советы, как гармонизировать каждый архетип в себе.

Анастасия Балинец/Фото Андрей Пиддубняк

Затем гости мероприятия прорабатывали визуализацию своего проявления и искали ответы на свои запросы с помощью метафорических карт.

Анна Кривонос/Фото Андрей Пиддубняк

Организаторы бранча – Анжелика Симоненко и Алиса Каленюк – и инфлюэнсеры продемонстрировали стильные луки. Предлагаем их рассмотреть.

Анжелика Симоненко и Алиса Каленюк/Фото Андрей Пиддубняк

Анастасия Балинец выбрала для своего аутфита классические цвета. На ней была белая рубашка с длинной рюшей, черные брюки и черные остроносые туфли.

Анастасия Балинец/Фото Андрей Пиддубняк

Анжелика Симоненко надела белый полосатый жакет, черный бюстгальтер и черную шелковую юбку с высоким разрезом, который позволил ей продемонстрировать свои стройные ноги. Талию она подчеркнула черным шнурком-поясом и надела черные высокие сапоги на шпильках.

Анжелика Симоненко и Алиса Каленюк/Фото Андрей Пиддубняк

Алиса Каленюк выглядела соблазнительно в черном прозрачном кружевном платье с боковым разрезом, которое скомбинировала с черным кружевным бюстгальтером и широкими джинсами от Balenciaga. Свой лук она дополнила имиджевыми очками, черными остроносыми туфлями и черной сумкой.

Анжелика Симоненко и Алиса Каленюк/Фото Андрей Пиддубняк

Анжелика Симоненко, Анастасия Балинец, Алиса Каленюк/Фото Андрей Пиддубняк

Татьяна Карикова была одета в длинное кожаное обтягивающее платье винного оттенка, которое она скомбинировала с боди гранатового оттенка, черными сапогами и сумочкой.

Татьяна Карикова/Фото Андрей Пиддубняк

Алина Лепская сочетала жакет цвета бургунди с черными водолазкой, леггинсами и сапогами на невысоких каблуках. На талии у нее была поясная черная сумочка от Prada.

Алина Лепская/Фото Андрей Пиддубняк

Марина Гайович продемонстрировала стильный образ в черном платье миди и черном жакете, декорированном молочной сеткой из веревок. Наряд она сочетала с голубой обувью и кожаной плетеной сумкой шоколадного оттенка.

Марина Гайович/Фото Андрей Пиддубняк

Анжелика Симоненко, Елена Хавень, Татьяна Мавродий, Алиса Каленюк/Фото Андрей Пиддубняк

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