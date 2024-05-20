Прозрачные наряды и много бисера: 10 самых откровенных образов Шер

Трудно поверить, но на сцене Шер уже более 60 лет. За эти годы она появлялась на публике и в кино в самых необычных, откровенных и ярких костюмах, на которые до нее не решался ни один артист. Некоторые из образов Шер повторяла на протяжении многих лет, например, она любит прозрачные платья, боди, обнаженный живот, сверкающие наряды, полностью расшитые бисером, пайетками и усыпаны стразами.

За свой дерзкий стиль длинноволосая дива получила звание иконы стиля и символа эпохи 70-х. Сегодня же она продолжает выступать в не менее эпатажных костюмах, а многие ее образы часто становятся источником вдохновения для современных артистов.

Предлагаем взглянуть на 10 самых откровенных и смелых образов суперзвезды.

1. В 1986 году Шер пришла на церемонию "Оскар" в смелом образ - черном костюме, который состоял из остроугольного топа и юбки. Дополнял его такой же головной убор. Этим образом она произвела фурор.

Шер / Фото: Associated Press

2. В 1988 году Шер презентовала свой фирменный аромат Uninhibited на гала-вечеринке в честь Хэллоуина в Нью-Йорке. По такому поводу она выбрала наряд египетской богини.

Шер / Фото: Associated Press

3. В том же 1988 году она получила "Оскар" за лучшую женскую роль. В тот вечер знаменитость прошла по красной дорожке в прозрачном платье от Bob Mackie, которое было расшитое блестками.

Шер / Фото: Associated Press

4. В 2010 году артистка решила переосмыслить один из своих культовых прозрачных комбинезонов и вышла на сцену в похожем наряде, который носила на пике свой карьеры. Звезда вручала Шер вручает награду за "Видео года" на церемонии MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе.

Шер / Фото: Associated Press

А вот такой наряд она носила в 1979 году во время своего выступления в Нью-Йорке.

Шер / Фото: Getty Images

5. Полностью без одежды она позировала в 1979 году для обложки альбома The Prisoner на Casablanca Records. Тогда единственной деталью ее образа стали эльфийские крылья и сверкающий парик. В таком парике, кстати, появлялась не так давно и Ким Кардашьян.

Шер / Фото: Getty Images

6. В 1972 году Шер полюбила платья с перекрестным декольте. Сейчас такими нарядами никого не удивишь, но в то время это был действительно необычный образ. В нарядах с подобным оформлением лифа она часто появлялась за свою карьеру.

Шер / Фото: Getty Images

7. Демонстрировать тело Шер не стеснялась, и, если в повседневной жизни она выбирала вещи с глубокими декольте, то в качестве сценических нарядов и фотосьемок позволяла себе образы и более откровенные. Это фото было сделано в студии в 1981 году в Лос-Анджелесе.

Шер / Фото: Getty Images

8. В наше время боди на сцене и мини, расшитое яркими пайетками и с прозрачными деталями, - это уже классика для артистов, но начала эту моду эпатажная Шер. На этом фото певица позирует в своем платье от Bob Mackie Creation для фотосъемки. 1978 год, съемка для Rolling Stone.

Шер / Фото: Getty Images

9. В этом образе Шер пришла на выставку в музей Метрополитен в Нью-Йорке "Романтический и гламурный голливудский дизайн" в 1974 году. Этот образ также повторяли некоторые знаменитости много лет спустя.

Шер / Фото: Getty Images

10. В таком необычном и опять же "голом" наряде певица вышла на сцену во время своего концерта в Anaheim Pond в Калифорнии. Образ состоял из трех частей и также на певице изначально были пальто с вышивкой и жакет, но в ходе выступления она их сняла, продемонстрировав этот образ.

Шер / Фото: Getty Images

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