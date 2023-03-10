Прозрачные платья и белье на показ: топ-5 смелых и странных образов недели

Некоторые из образов девушек действительно удивили.
На этой недели многие знаменитости тоже решили выйти на публику в смелых нарядах. Кто-то выбирал такие луки для светских мероприятий, но были и те, кто надевал их для прогулок и спорта.
Джулия Фокс
Модель любит эпатировать, поэтому ее наряды для уличных фотосессий всегда довольно смелые, однако на этой недели Джулия превзошла сама себя - надела кожаные трусы в сочетании с унтами.
Шарлиз Терон
Голливудская актриса вышла на сцену в черном платье с глубоким вырезом, короткими рукавами и оборками. Под платьем у Шарлиз виднелся черный кружевной бюстгальтер, но с этим красивым платьем он смотрелся интересно.
Флоренс Пью
27-летняя актриса привлекла внимание фотографов на показе Valentino, поскольку пришла на мероприятие в длинной прозрачной белой юбке, расшитой пайетками и стразами. Образ смотрелся действительно смело и интересно.
Дэвин Некода
Звезда фильма ужасов "Крик VI" пришла на премьеру в "голом" черном платье от бренда Monse. Наряд имитировал корсет и кринолиновую юбку.
Люси Хейл
Звезда сериала "Милые обманщицы" попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе, когда после тренировки шла к своей машине. На девушке были ее любимые синие лосины, кроссовки и синяя стеганая куртка. Также она надела что-то вроде спортивного бюстье.
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