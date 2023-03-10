Прозрачные платья и белье на показ: топ-5 смелых и странных образов недели

На этой недели многие знаменитости тоже решили выйти на публику в смелых нарядах. Кто-то выбирал такие луки для светских мероприятий, но были и те, кто надевал их для прогулок и спорта.

Джулия Фокс

Модель любит эпатировать, поэтому ее наряды для уличных фотосессий всегда довольно смелые, однако на этой недели Джулия превзошла сама себя - надела кожаные трусы в сочетании с унтами.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Шарлиз Терон

Голливудская актриса вышла на сцену в черном платье с глубоким вырезом, короткими рукавами и оборками. Под платьем у Шарлиз виднелся черный кружевной бюстгальтер, но с этим красивым платьем он смотрелся интересно.

Шарлиз Терон / Фото: Getty Images

Флоренс Пью

27-летняя актриса привлекла внимание фотографов на показе Valentino, поскольку пришла на мероприятие в длинной прозрачной белой юбке, расшитой пайетками и стразами. Образ смотрелся действительно смело и интересно.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Дэвин Некода

Звезда фильма ужасов "Крик VI" пришла на премьеру в "голом" черном платье от бренда Monse. Наряд имитировал корсет и кринолиновую юбку.

Девін Некода / Фото: Associated Press

Люси Хейл

Звезда сериала "Милые обманщицы" попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе, когда после тренировки шла к своей машине. На девушке были ее любимые синие лосины, кроссовки и синяя стеганая куртка. Также она надела что-то вроде спортивного бюстье.

Люси Хейл / Фото: Getty Images

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