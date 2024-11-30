Прозрачные платья и кокетливые рюши: эффектные образы участниц "Холостяка-13" на церемонии роз

Все девушки выглядели красиво на церемонии.
В пятом выпуске романтического реалити-шоу "Холостяк-13" его участницы продемонстрировали эффектные образы во время церемонии роз. Предлагаем рассмотреть луки девушек, которые продолжают бороться за сердце холостяка в проекте.
Тату-мастер Вика предстала на церемонии в черном прозрачном платье с обнаженными плечами, под которым была нюдовая юбка, и в черных ковбойских сапогах.
Студентка Юстина надела кокетливое полупрозрачное платье цвета крем-брюле с плиссированными воланами, которое дополнила серебряными босоножками.
Блогер Настя была одета в черное мини-платье с одним рукавом, украшенное рюшами с белой каймой. Обула она черные босоножки на высокой платформе.
Волонтер Инна сияла в белом асимметричном платье с плиссированными элементами, которое дополнила босоножками на невысоких шпильках.
Продюсер образовательных проектов Алина выбрала черное платье с прозрачными рукавами и рюшами, а также босоножки с блестками.
Эзотерик Анастасия позировала в прозрачном платье в горошек и с воланами, под которым на ней было зеленое короткое платье. Наряд она скомбинировала с яркими босоножками.
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