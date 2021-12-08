Прозрачный корсет, халат и брюки клеш: три образа Кристины Агилеры на People's Choice Awards

Прозрачный корсет, халат и брюки клеш: три образа Кристины Агилеры на People's Choice Awards

На церемонии певица получила награду в номинации "Икона в музыке".

Во вторник, 7 декабря, в Санта-Монике - пригороде Лос-Анджелеса - собрались сотни деятелей музыкальной, теле- и киноиндустрии, чтобы посетить одно из главных мероприятий года - People's Choice Awards - премию, которая присуждается деятелям поп-культуры по итогам зрительского голосования.

Одним из гостей и лауреатом мероприятия стала певица Кристина Агилера. Она получила награду в номинации "Икона в музыке".

На самом мероприятии Кристина сменила три образа. На сцену она вышла в желтом сатиновом халате с черной подкладкой.

Кристина Агилера / Getty Images

Как оказалось, халат был лишь частью образа, который скрывал корсетный наряд и брюки клеш с вырезами. Образ напоминал ковбойский стиль, но был выполнен в ярком желтом цветете. Дополнили этот образ колготки в сеточку, лонгслив и объемная прическа.

Кристина Агилера / Getty Images

Также певица продемонстрировала еще один образ, но полностью в черном цвете. Платье тоже имело корсет, а его юбка была выполнена из множества оборок.

Кристина Агилера / Getty Images

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