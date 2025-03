Прозрачный костюм Шер продали на аукционе за почти 163 тысячи долларов: как выглядит наряд

Певица Шер / © Getty Images

Реклама

Певица Шер является одной из самых ярких, неординарных и талантливых исполнительниц, хиты которой знают люди во всем мире. Однако помимо вокальных данных звезды, также особое место в ее творчестве занимают и наряды.

Один из концертных костюмов певицы, который она совсем недавно носила на сцене во время выступления на Saturday Night Live season 50, выставили на аукцион Bold Luxury: The Limelight Edit.

© Getty Images

Этот костюм создан известным дизайнером Бобом Маки и носит название If I Could Turn Back Time — в честь клипа 1989 года на одноименную песню, в котором появился похожий наряд сшитый Маки для Шер. Он тоже был прозрачным и носила певица его с черной косухой.

Реклама

Первоначально предполагалось, что цена продажи составит от 60 000 до 80 000 долларов, однако в ходе захватывающего живого и онлайн-аукциона разгорелась ожесточенная война ставок, в результате чего ансамбль Шер был продан за колоссальную сумму в 162 500 долларов. Даже эскиз наряда, созданный Маки, имел большой успех и был продан за 22 750 долларов.

Изначально именно этот сценический ансамбль для Шер был создан для ее тура The Farewell Tour в 2002 году. Затем Шер выставила костюм на продажу в 2006 году на аукционе Julien’s Auction.

Наряд также стал свидетелем большого поп-культурного события: женщина, которая купила его на аукционе, одолжила костюм Шер в 2010 году, чтобы та могла надеть его на церемонию вручения премии MTV VMA того года. Именно тогда она вручила награду Леди Гаге, которая была одета в свое скандальное мясное платье. Шер также одолжила этот костюм во время гастролей в 2014 году, а затем еще раз в 2018 году ради тура Here We Go Again.

Шер / © Getty Images Шер / © Getty Images Шер / © Associated Press Шер / © Associated Press Шер / © Getty Images Шер / © Getty Images Шер / © Getty Images Шер / © Getty Images Шер / © Getty Images Шер / © Associated Press Шер / © Associated Press