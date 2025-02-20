Прозрачный кроп-топ, брючный костюм и кружевная юбка: стильные образы на бранче в Киеве

На ивенте говорили об эротизме в разных культурах.

В ресторане Biarritz в Киеве состоялся бранч KVITNY project с сексологом Устиной Диковенко на тему "Исследование эротизма через сексуальные культуры".

Анжелика Симоненко, Алиса Каленюк, Устина Диковенко/Фото Андрей Пиддубняк

Во время лекции она рассказала, как разные культуры мира исследовали эротизм, создавали интимные ритуалы и превращали близость в настоящее искусство. Участники ивента узнали от сексолога о следующем:

Как древняя Индия учила гармонии души и тела через тантрические практики и "Камасутру".

Как японское искусство шунга и ритуал медленного раздевания открывало красоту недосказанности и интриги.

Какие ритуалы близости использовали в разных сексуальных культурах.

Устина также дала советы, как адаптировать эти практики в отношениях с мужчиной, чтобы они стали более глубокими, насыщенными и живыми, а также поделилась секретами, как открыть новые грани интимности в паре.

Устина Диковенко/Фото Андрей Пиддубняк

Организаторы бранча – Анжелика Симоненко и Алиса Каленюк, спикер и участницы появились на ивенте в стильных аутфитах. Рассмотрим их.

Анжелика Симоненко, Устина Диковенко и Алиса Каленюк/Фото Андрей Пиддубняк

Анжелика Симоненко и Алиса Каленюк/Фото Андрей Пиддубняк

Анжелика Симоненко продемонстрировала сексуальный образ total black, состоявший из брючного костюма, соблазнительного кружевного кроп-топа с пикантным вырезом и остроносой обуви. У нее была красивая прическа с локонами, нежный макияж и лаконичные украшения.

Анжелика Симоненко/Фото Андрей Пиддубняк

Алиса Каленюк позировала в эффектном образе lady boss. На ней был черный костюм, состоявший из жакета прямого кроя и широких брюк, белая рубашка и черный галстук с логотопом Prada. Обута она была в черные остроносые ботильоны и имела черную вместительную сумку.

Алиса Каленюк/Фото Андрей Пиддубняк

Алиса собрала волосы в низкий хвост, сделала макияж в нежных оттенках, уши украсила лаконичными серьгами-гвоздиками и завершила лук имиджевыми стильными очками.

Устина Диковенко предстала на ивенте в рубашке цвета бургунди, разноцветной кружевной юбке макси с бордовой подкладкой и белых сапогах. Укладка с локонами, макияж с черными стрелками и жемчужные украшения гармонично дополнили аутфит сексолога.

Устина Диковенко/Фото Андрей Пиддубняк

Ирина Татаренко была одета в черный жакет, свитер графитового оттенка и черную лакированную мини-юбку. Наряд она скомбинировала с черными ковбойскими сапогами с перфорацией и красной сумочкой. Золотые украшения, собранная прическа в хвост и макияж с акцентом на красной помаде завершили лук Ирины.

Ирина Татаренко/Фото Андрей Пиддубняк

Марина Гайович выбрала для своего появления черный костюм, состоявший из прямых брюк со стрелками и жакета с V-образным вырезом и без рукавов, прозрачную водолазку и коричневые замшевые ботинки. В руках она держала цветную сумочку марсала на золотой цепочке. У Марины также была аккуратная укладка, макияж с красной помадой и золотые украшения.

Марина Гайович/Фото Андрей Пиддубняк

Татьяна Карикова продемонстрировала изысканный образ в романтическом топе бордового оттенка с обнаженными плечами, черных брюках-клеш и оперных перчатках разных цветов – черного и красного. Талию она подчеркнула широким черным поясом с золотой пряжкой.

Татьяна Карикова/Фото Андрей Пиддубняк

Лук Татьяна дополнила черной сумочкой с золотой ручкой, золотыми серьгами, черным чокером, коктейльным кольцом, аккуратной прической и мейкапом с черными стрелками и бордовой помадой.

Анжелика Симоненко, Ирина Татаренко, Алиса Каленюк и Марина Гайович/Фото Андрей Пиддубняк

Анжелика Симоненко и Юлия Книга/Фото Андрей Пиддубняк

Татьяна Карикова, Анжелика Симоненко, Яна Винниченко и Алиса Каленюк/Фото Андрей Пиддубняк

Даша Екасева и Алиса Каленюк/Фото Андрей Пиддубняк

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