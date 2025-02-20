Прозрачный кроп-топ, брючный костюм и кружевная юбка: стильные образы на бранче в Киеве

На ивенте говорили об эротизме в разных культурах.
В ресторане Biarritz в Киеве состоялся бранч KVITNY project с сексологом Устиной Диковенко на тему "Исследование эротизма через сексуальные культуры".
Во время лекции она рассказала, как разные культуры мира исследовали эротизм, создавали интимные ритуалы и превращали близость в настоящее искусство. Участники ивента узнали от сексолога о следующем:
- Как древняя Индия учила гармонии души и тела через тантрические практики и "Камасутру".
- Как японское искусство шунга и ритуал медленного раздевания открывало красоту недосказанности и интриги.
- Какие ритуалы близости использовали в разных сексуальных культурах.
Устина также дала советы, как адаптировать эти практики в отношениях с мужчиной, чтобы они стали более глубокими, насыщенными и живыми, а также поделилась секретами, как открыть новые грани интимности в паре.
Организаторы бранча – Анжелика Симоненко и Алиса Каленюк, спикер и участницы появились на ивенте в стильных аутфитах. Рассмотрим их.
Анжелика Симоненко продемонстрировала сексуальный образ total black, состоявший из брючного костюма, соблазнительного кружевного кроп-топа с пикантным вырезом и остроносой обуви. У нее была красивая прическа с локонами, нежный макияж и лаконичные украшения.
Алиса Каленюк позировала в эффектном образе lady boss. На ней был черный костюм, состоявший из жакета прямого кроя и широких брюк, белая рубашка и черный галстук с логотопом Prada. Обута она была в черные остроносые ботильоны и имела черную вместительную сумку.
Алиса собрала волосы в низкий хвост, сделала макияж в нежных оттенках, уши украсила лаконичными серьгами-гвоздиками и завершила лук имиджевыми стильными очками.
Устина Диковенко предстала на ивенте в рубашке цвета бургунди, разноцветной кружевной юбке макси с бордовой подкладкой и белых сапогах. Укладка с локонами, макияж с черными стрелками и жемчужные украшения гармонично дополнили аутфит сексолога.
Ирина Татаренко была одета в черный жакет, свитер графитового оттенка и черную лакированную мини-юбку. Наряд она скомбинировала с черными ковбойскими сапогами с перфорацией и красной сумочкой. Золотые украшения, собранная прическа в хвост и макияж с акцентом на красной помаде завершили лук Ирины.
Марина Гайович выбрала для своего появления черный костюм, состоявший из прямых брюк со стрелками и жакета с V-образным вырезом и без рукавов, прозрачную водолазку и коричневые замшевые ботинки. В руках она держала цветную сумочку марсала на золотой цепочке. У Марины также была аккуратная укладка, макияж с красной помадой и золотые украшения.
Татьяна Карикова продемонстрировала изысканный образ в романтическом топе бордового оттенка с обнаженными плечами, черных брюках-клеш и оперных перчатках разных цветов – черного и красного. Талию она подчеркнула широким черным поясом с золотой пряжкой.
Лук Татьяна дополнила черной сумочкой с золотой ручкой, золотыми серьгами, черным чокером, коктейльным кольцом, аккуратной прической и мейкапом с черными стрелками и бордовой помадой.
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