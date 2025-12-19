Прозрачный топ, корсет и мини-платье с кружевом: рассматриваем красивые образы участниц "Холостяка-14" на церемонии роз

Участницы "Холостяка"

Сегодня, 19 декабря, в эфире СТБ проходит десятый выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-14", и мы узнаем, кто из участниц пройдет в финал. А пока предлагаем вспомнить, в каких образах появились девушки на церемонии роз.

Красавицы предстали перед Тарасом Цимбалюком в красивых луках total black.

Ирина Пономаренко была одета в прозрачный топ с американской проймой и декольте почти до пупка, украшенный черными стразами, и черные брюки. У нее была прическа с подкрученными наружу кончиками и нежный макияж.

Ирина Пономаренко

Надин Головчук позировала в кокетливом черном мини-платье на тонких бретельках и с кружевными вставками, которое она скомбинировала с черными босоножками на шпильках и с бантиками. Волосы девушка собрала в хвост, украсив его кружевной лентой, и сделала мейк с черными стрелками и темно-бежевой помадой.

Надин Головчук

Анастасия Половинкина подчеркнула стройную фигуру вечерним черным платьем макси с халтером, амеркианской проймой и высоким разрезом до бедра. Обута она была в черные босоножки. Аутфит Насти дополнили прической с прикорневым объемом на макушке и челкой, уложенной на одну сторону, а также мейкапом с акцентом на глазах.

Анастасия Половинкина

Дарья Романец предстала в кружевном прозрачном корсете и черных брюках свободного кроя. Аутфит девушки дополнили прическа с локонами, макияж с акцентной красной помадой и длинные серьги.