Прямо не узнать: главный герой "Холостяка-11" Михаил Заливако показал, как выглядел в 15 лет

Прямо не узнать: главный герой "Холостяка-11" Михаил Заливако показал, как выглядел в 15 лет

Михаил Заливако показал снимки из юности и рассказал, что ему помогло приобрести такую физическую форму, как сейчас. Кроме того, вспомнил, что у него была болезнь, от которой умирают.

Главный герой 11-го сезона шоу "Холостяк" Михаил Заливако показал в Instagram Stories, каким он был в детстве и в юношестве, когда болел.

На снимках ему 15 лет. Миша запечатлен во время прогулки на яхте. Тогда он был худощавым.

Михаил Заливако / Instagram Михаила Заливако

Михаил Заливако / Instagram Михаила Заливако

Затем Заливако показал фото из университета.

"Первый курс. Поступление. Я сдал экстерном 11-й класс и в 15 лет пошел на первый курс", - написал он на снимке.

Михаил Заливако / Instagram Михаила Заливако

Также он выложил фото, на котором ему 18 лет. Тогда Заливако был с длинными волосами.

Михаил Заливако / Instagram Михаила Заливако

"Я уже более-менее начал висеть на турнике, но все еще очень силен", - гласит подпись.

Михаил показал себя в 20 лет. На видео он продемонстрировал свой обнаженный мускулистый торс.

Михаил Заливако / Instagram Михаила Заливако

Михаил Заливако / Instagram Михаила Заливако

"20 лет. Уже могу подтянуться 7-9 раз", - написал он.

Заливако решил показать эти фото в ответ на комментарий одной из его подписчиц, которая написала, что благодаря генетике он имеет такую прекрасную физическую форму.

"Миш, у тебя и Ани есть генетика, и вы с детства в спорте, я не могу похудеть уже в возрасте "за 30 лет". Видимо, поздно начала", - написала фолловер.

Михаил Заливако / Instagram Михаила Заливако

Михаил также записал разговорные сториз, в которых отметил, что он в детстве болел и только благодаря тяжелой работе над собой он стал таким, каким сейчас есть.

"Я болел геморрагическим васкулитом, и эта штука очень серьезная. От этой ерунды умирают. У меня было спортивное детство. Я постоянно был в спорте, постоянно что-то делал. И в какой-то момент мне нельзя было ничего делать. У меня была сумасшедшая диета №5. Мне можно было есть всего лишь 5 продуктов: зеленые яблоки, отварную говядину, гречку, белую капусту, немножко черного хлеба. Такая диета была на протяжении 2 лет. Я отвык есть нормальную еду.

Но до этого, как я заболел геморрагическим васкулитом, я сломал спину. Это было за 2 года до этого. Меня заново учили ходить. Меня привязывали к кровати, чтобы ночью я не перевернулся, а лежал на валике, чтобы наращивалась костная ткань. И когда мне люди пишут, что у тебя вот это генетика. Нет, ребята, это не генетика! Это просто нужно пахать, нужно упахиваться, ставить определенные цели и идти к этому", - рассказал Заливако.

Михаил Заливако / Instagram Холостяк СТБ

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