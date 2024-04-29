Пряталась за шляпой и очками: Лили Коллинз прогулялась по Риму

Недавно в Париже закончились съемки 4-го сезона сериала "Эмили в Париже", и исполнительница главной роли – 35-летняя Лили Коллинз – решила устроить себе небольшой отпуск и провести выходные в Риме.

Для прогулки по достопримечательностям итальянской столицы актриса надела белый топ, оранжевый жакет и атласную юбку с кружевом на подоле. Образ Лили дополняли кроссовки Salomon, а также шляпа с лентой в горох и черные солнцезащитные очки.

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Коллинз устроила небольшую фотоссесию у главного исторического и архитектурного памятника Рима – Колизея. Интересно, кто-то из туристов узнал популярную актрису в толпе?

Фото: Instagram Лили Коллинз

Фото: Instagram Лили Коллинз

Фото: Instagram Лили Коллинз

Фото: Instagram Лили Коллинз

Напомним, ранее Лили Коллинз с мужем посетила показ Yves Saint Laurent. Для своего выхода актриса выбрала стильный лук. Она надела черную жилетку с V-образным вырезом, которая подчеркнула ее плоский живот, черный смокинг и полупрозрачные черные брюки с цветочным пастельным принтом.

Лили Коллинз / Фото: Associated Press

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