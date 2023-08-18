Прыгнула с яхты в красном бикини: Сара Сампайо отдыхает на Капри

Португальская модель Сара Сампайо продолжает наслаждаться отпуском на Капри.
32-летняя экс-"ангел" Victoria’s Secret поделилась очередной порцией фотографий в своем блоге в Instagram и продемонстрировала, как прыгала с яхты в море и наслаждалась красивым видом.
Сара предстала в ярко-красном бикини без бретелек и надела серьги с морской звездой. На лице у нее, как и полагается на пляже, не было макияжа, а лишь солнцезащитный крем.
Остановилась модель в отеле Caruso, A Belmond Hotel в Равелло. Но с кем красотка отдыхает – не известно.
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А недавно Сампайо показывала, как нежилась на яхте в бикини. Летний отпуск знаменитость часто проводит в Италии, как, впрочем, и многие другие знаменитости.
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Напомним, недавно мы вспоминали, где любила отдыхать с сыновьями принцесса Диана.
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