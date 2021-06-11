Психоделический маникюр, мини-шорты и сапоги-казаки: новый дерзкий лук Дуа Липы

Певица похвасталась летним образом.

25-летняя британская певица косовского происхождения Дуа Липа показала в своем фотоблоге аутфит, в котором пришла в студию.

Дуа Липа / Instagram Дуа Липы

Артистка надела верх от красного бикини, джинсовые мини-шорты и красно-белую укороченную куртку в клетку. Свой образ Дуа дополнила высокими сапогами-казаками и трендовыми сейчас солнцезащитными очками.

Дуа Липа / Instagram Дуа Липы

Дуа Липа / Instagram Дуа Липы

Волосы Липа собрала в высокий хвост, на ногтях сделала психоделический маникюр и надела на пальцы большое количество колец.

Дуа Липа / Instagram Дуа Липы

"Почувствовав себя ковбойшей", - подписала снимки звезда.

Напомним, Дуа Липа приехала на 63-ю церемонию вручения премий "Грэмми" в роскошном "голом" платье от Versace розового цвета с россыпью драгоценных камней, откровенным декольте и высоким разрезом.

Дуа Липа / Associated Press

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