"Психологическая устойчивость – это национальная украинская черта": главный герой фильма Мадонны поддержал украинцев

Боярчанин, имеющий американское гражданство, записал для украинцев видеообращение.
Главный герой фильма "Грязь и мудрость" (режиссером которого выступила Мадонна) и основатель нью-йоркской группы Gogol Bordello – Евгений Гудзь, родившийся в Боярке на Киевщине и переехавший жить в США, записал к украинцам видеообращение.
Он поддержал каждого украинца и украинку, защищающих нашу землю от российского захватчика.
Гудзь отметил, что у украинцев есть черта психологической устойчивости, которая поможет нам победить врага.
"Уважаемые украинские воины, защитники, все, кто сейчас защищают Украину, все наши парни, женщины, девушки, вступившие в тероборону. Которые защищают Киев, Чернигов, Харьков, Днепр от этих тупых, ганебных, зазомбированных, неадекватных захватчиков, которым еще не понятно, что психологическая устойчивость – это национальная украинская черта, которая навсегда в украинском общенациональном хард-драйве, и поэтому победа за Украиной. Каждому из вас глубокая благодарность. Слава Украине! Героям Слава!" - сказал Гудзь.
Напомним, Маша Ефросинина записала еще одно видеообращение. В нем Мария задает риторические вопросы россиянам: "От чего меня спасают?"
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