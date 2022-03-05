Пугачева, Земфира и Литвинова: звезды начали убегать из России

Похоже, звезды начали бежать от российского режима.

На фоне войны в Украине, из-за которой мир "отменяет" Россию, многие российские артисты начали бежать из страны. Несколько российских телеграмм-каналов начали сообщать, что Россию покинули Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой, а также Земфира и Рената Литвинова.

Ранее все они выступили против войны в Украине. Единственной, кто ничего не комментировал, была Пугачева, однако ее супруга после поддержки Украины начали очень критиковать, сдавать билеты на его концерты. Одним из таких инцидентов провокаторов Галкин даже поделился в Instagram. Это видео показывали по российскому телевидению.

Артистов якобы видели в одном из аэропортов во Франции, но эту информацию никто из них официально не подтвердил.

Напомним, 4 марта в РФ приняли ряд поправок в Уголовный кодекс, согласно которым вводятся штрафы и уголовная ответственность за распространение "фейков" о российской армии, за антивоенные действия и призывы, а также призывы к введению санкций против России. Сюда как раз подпадают антивоенные акции протеста и лозунги, среди которых и посты "Нет войне", которые делали звезды. По сути, теперь в России нельзя называть войну в Украине войной, говорить, что напала на нас Россия, показывать правду того, что происходит. Согласно новым поправкам, российский режим будет штрафовать и сажать в тюрьму.







Ранее страну также покинула и журналистка Ксения Собчак. Она вылетела в Стамбул в период распространения информации о закрытия канала "Дождь", где работала. Канал закрыли по требованию Генеральной прокуратуры РФ. Сама же знаменитость утверждает в своем телеграмм-канале, что повезла ребенка отдыхать, так как у него сейчас каникулы.

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