Пульсирующее и инкрустированное стразами сердце Schiaparelli стало сенсацией Недели моды

Фото: Schiaparelli

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В этом сезоне модельер Дэниел Розберри, который возглавляет Модный дом Schiaparelli, отказался в своей коллекции от кутюр от цвета. Вместо ярких оттенков в сезоне осень-зима 2025-2026 он предложил черно-белую палитру нарядов. Однако было в коллекции и платье, выполненное в насыщенном красном цвете.

Это было длинное платье с эффектом обманки из красного атласа с короткими рукавами, украшенное формованной грудью сзади и шнуровкой спереди. Украшало и дополняло наряд также ожерелье в виде человеческого сердца из красных стразов с механическим пульсирующим механизмом.

Создавая этот наряд Роузберри вдохновлялся сюрреалистическим подходом Скиапарелли к моде и искусству, а также отдал дань уважения работе Сальвадора Дали 1953 года «Королевское сердце».

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В отличии от работы художника, в которой использованы драгоценные камни — 46 рубинов, 42 бриллианта и 4 изумруда объединены в единую драгоценную композицию — Розберри использовал стразы.

«Королевское сердце» из рубинов и бриллиантов Сальвадор Дали посвятил коронации Елизаветы II. Рубины в центре украшения, по словам хужожника представляют королеву, «Чье сердце бьется и страдает во имя своего народа, а чистейшее золото в форме сердца, обрамляющее центральную часть, символизирует народ, который оберегает и защищает свою любимую королеву».