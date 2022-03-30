"Пусть Бог благословит вас всех": Майли Сайрус посвятила украинцам песню на фестивале

"Пусть Бог благословит вас всех": Майли Сайрус посвятила украинцам песню на фестивале

Американская певица исполнила композицию для Украины.

Майли Сайрус приняла участие в фестивале Lollapalooza в Аргентине. Во время выступления она исполнила песню Nothing Breaks Like a Heart, которую посвятила украинцам. Клип именно на эту композицию она снимала в Киеве в 2018 году.

"Посвящаю эту песню всем моим украинским друзьям. Пусть Бог благословит вас всех", – сказала артистка.

Напомним, ранее Сайрус опубликовала в Instagram Stories пост, где вспомнила о своих снимках клипа в Киеве.

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