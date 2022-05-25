"Пусть вся эта боль будет ради расцвета всего мира": Ксения Мишина поделилась своими размышлениями о войне

"Пусть вся эта боль будет ради расцвета всего мира": Ксения Мишина поделилась своими размышлениями о войне

Актриса верит, что наши дети и внуки будут жить в свободной и независимой Украине.

Ксения Мишина опубликовала в Instagram новое фото и пост со своими размышлениями о войне и о том, почему она у нас происходит.

Ксения Мишина / Фото: Instagram Ксении Мишиной

Звезда призналась, что в ее голове каждый день появляются тысячи мнений и большинство из них о том, как объяснить, понять для чего нам все это.

"Да мы продолжаем жить. Да, иногда мы даже счастливыми выглядим, за что нам часто прилетает от других. Но вы, как и я, знаете, что на самом деле в каждый момент жизни внутри нас огромный нераспутанный клубок боли, страха и чувства несправедливости.

Но каждый день мы цепляемся за смыслы, мы выплываем, даже если снова погружаемся.

И вот, проезжая через европейские города, я рассматриваю эти величественные дома и здания и чувствую все по-новому. Раньше я просто восхищалась красотой, а сегодня думаю, сколько крови пролито и сколько слез выплакано народами, целыми поколениями этих стран, прежде чем они стали теми, кем есть сегодня.

Сколько несправедливых решений, сколько ошибок неадекватных правителей было до того, как на этих площадях появилась атмосфера свободы и верховенство права, права жизни!" – написала актриса.

Ксения говорит, что ей сложно принять эту жестокую реальность. Но несмотря на это, она верит, что наши дети и внуки будут жить в свободной, богатой и независимой Украине.

"Я смотрю на эти дома и очарованно шепчу: пусть вся эта боль будет ради расцвета всего мира! Пусть Украина станет самой гуманной, продвинутой страной, которая будет экспортировать смыслы всем!

Мы достойны этого! Мы сможем! Я верю, я хочу этого! А чего хочет женщина, того хочет Бог, вы помните? Значит, все будет Украина, надо верить!" – подытожила Мишина.

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