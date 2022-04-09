Путается в показаниях: российская оперная певица Анна Нетребко снова полюбила Родину

Наблюдать за метаниями российских граждан глубоко погруженных в западную экономику не менее интересно, чем за жизнью стайки рыбок в аквариуме.

С забавной резвостью они плавают из стороны в сторону и длится это бесконечно.

Примерно так же ведет себя российская оперная дива Анна Нетребко. Причем опыт, сын ошибок трудных, ничему Анну не учит.

С мая по ноябрь 2014 года она была лицом авиакомпании "Austrian Airlines". Но, после того, как поддержала войну на Донбасе и даже сфотографировалась с флагом так называемой Новороссии, была подвергнута критике МИДа Австрии и потеряла рекламный контракт.

Анна Нетребко / Getty Images

Спустя два дня после начала широкомасштабного вторжения российских войск в Украину, 26 февраля, Нетребко опубликовала в Instagram пост на русском и английском языках, где заявила, что выступает «против этой войны», назвала себя «не политическим человеком» и заявила: «Заставлять артистов или любого общественного деятеля публично выражать свои политические взгляды и осуждать свою родину неправильно». Чем недвусмысленно дала понять на чьей она стороне.

И уже 1 марта 2022 года Баварская государственная опера прекратила сотрудничество с Анной Нетребко, как ранее это сделала Метрополитен-опера.

Месяц понадобился Анне Нетребко, чтобы определиться с приоритетами. И вот, 30 марта, она, наконец, осудила войну с Украиной и дистанцировалась от президента и правительства России. «Я категорически осуждаю войну на Украине и мои мысли с жертвами этой войны и их семьями.

В тот же день, 1 апреля 2022 года, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета заявил, что отменяет запланированное на 2 июня 2022 выступление оперной певицы Анны Нетребко в связи с ее «осуждением действий» России и отказом своей Родины.

Анна Нетребко / Getty Images

Нетребко снова оказалась перед сложным выбором. Как вы уже наверное догадались, приверженность идеалам мира и демократии длилась у не долго. Вчера, 8 апреля, певица записала видеообращение в котором разъяснила свою позицию:

"Ни в чем ни перед кем оправдываться не собираюсь, но разъяснить кое-что нужно. Против своей Родины я не шла и не пойду. И для этого не нужно делать какие-то громогласные заявления, которые сейчас все от нас требуют. Ну и что, сказал ты это, дальше что? Тебя возненавидела одна половина человечества, если не сказал — возненавидела другая."

Стало очевидно, какую именно "половину человечества" выбрала в итоге Анна:

"Жизнь — она продолжается. Надо постараться не поддаваться истерическим выпадам, давлению, потому что на нас его оказывают.

Правильно надо жить таким людям, как мы, простым людям, артистам, не политикам. И мы им покажем единственную правильную точку зрения и позицию, которая должна быть в такой ненормальной ситуации."

Простой человек Анна Нетребко также пожаловалась на то, что на нее и на других звезд оказывают сильное давление.

Сейчас певица закрыла свой Instagram.

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