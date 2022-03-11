"Путин навсегда останется мелким, а украинский народ – великим": Оля Полякова записала обращение

Украинская артистка неустанно поддерживает украинский народ и Украину во время войны. И словом, и делом.

"Всем привет, я украинка. Быть человеком – значит иметь веру, в Бога или в себя. Веру в любовь, в дружбу, своих детей и своих любимых. Каждый из нас выбирает ту веру, которая его поддерживает и спасает. Сегодня всех нас украинцев объединяет одна вера, с каждым днем перерастающая в уверенность. Это вера в единство всех украинцев, нашей армии, нашей теробороны, волонтеров, простых граждан в тылу, которые перечисляют иногда свои последние деньги на нужды наших военных, и на помощь тем, кто бросил свои разрушенные войной города и села. Развязав войну московский карлик не верил, что мы на такое способны. Он не верил, что мы имеем право сами распоряжаться своим будущим. Он даже не верил, что мы это вообще отдельный народ. Но наша вера побеждает его неверие, потому, что сколько бы не был танков и бомб, Путин всегда останется мелким, а украинский народ - великим.

Быть человеком - это иметь веру, а путинская россия бесчеловечна. Во что верят те, кто расстреливает роддом? Во что верят те, кто расстреливает бегущих от войны людей? Во что верит унылая лошадь когда лжет, что россия ни на кого не нападала. Во что верят гады пропагандисты рассказывающие матерям российских солдат, что у них потерь нет? Способны ли вообще во что-то верить те, кто не дает возможности сделать гуманитарные коридоры. И от чьих действий в осажденном городе умирает от обезвоживания ребенок. Наверно они верят только в силу и эту силу они встретили в лице вооруженных верой украинцев. Верой в себя, верой в наших военных, волонтеров и тех, кто в тылу или за границей переводит деньги на армию. Я не просто верю, я знаю, вслед за темной ночью всегда приходит рассвет, и он будет украинским потому, что у этой россии нет будущего, а у Украины есть. Унас все впереди. Слава Украине!", - сказала Полякова.

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