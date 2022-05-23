"Путин отравлен": Даша Астафьева заинтриговала подписчиков

Артистка снялась в интересном фотосете для мужского журнала.

Даша Астафьева опубликовала в Instagram снимки из фотосессии для арт-номера журнала Playboy Ukraine.

На них артистка, окутанная в белое одеяло, читает на террасе ресторана газету The New York Times с таким желанным для почти всего мира заголовком "Путин отравленный".

"Так сложилось, что почти у всех нас сейчас схожие мечты… Мои, например, всегда сбываются", — написала Даша.

Очень надеемся, что это "пророчество" о кремлевском диктаторе скоро свершится.

Напомним, ранее Астафьева похвасталась неожиданным сюрпризом от военных – снарядом с автографом.

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