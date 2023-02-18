Putin ty za**al: Алина Байкова вышла на прогулку в платье-свитере с нецензурной фразой о российском диктаторе

Украинская модель примерила стильную обновку с ненормативной лексикой, прекрасно передающей ее отношение к президенту России.

Алина Байкова опубликовала в Instagram Stories снимки с прогулки. На них модель появилась в стильном трикотажном свитере-платье оверсайз цвета пыльной розы от украинского бренда Vip Luxury Edition.

Спереди на наряде написана фраза: Putin ty za**al, а сзади – Nado было tebya srazu na h*i poslat', которые Байкова с удовольствием продемонстрировала на камеру. Стоимость такого свитера – 2500 гривен.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Свой лук она дополнила кремовыми сапогами на грубой подошве от украинского бренда Kachorovska и небольшой светлой сумочкой.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Позировала Байкова у надписи на стене: Every russian is guilty! ("Каждый россиянин виноват").

Напомним, на вечеринке в честь открытия Недели моды в Нью-Йорке Алина Байкова появилась в желтом свитере-платье оверсайз с надписью F*ck you Putin.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Алина Байкова / Фото: Getty Images

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