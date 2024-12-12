Пятница 13-е: топ-5 фильмов ужасов

Пятница 13-е - отличный день, чтобы вспомнить пятерку самых страшных фильмов. А вдруг вечером вам захочется забраться под одеяло и посмотреть "страшилки". Lady.tsn сделал подборку.

Фильмы ужасов на то и фильмы ужасов, чтобы смотреть их дома, и желательно не в одиночестве. Впрочем, для тех, кто не боится оставшуюся часть ночи провести в бессоннице, можно смело смотреть и самому.

"Пятница 13-е"

"Пятница 13-е"

Начнем, пожалуй, с одноименного американского фильма "Пятница 13-е" 2009 года, снятого режиссером Маркусом Ниспелем. По сюжету молодые друзья Уитни, Майк, Ричи, Аманда и Уэйд заблудились в лесах около заброшенного лагеря "Хрустальное озеро". Когда их любопытство взяло верх, они решили посетить то место, где когда-то обитал убийца-психопат. Картина снималась в Техасе.

"Крик"

Американский фильм ужасов режиссера Уэса Крэйвена снят в 1996 году. В основе сюжета лежит волна жестоких убийств. По городу прокатилась волна убийств, жертвами становятся беззащитные люди. Новой жертвой телефонного маньяка из городка Вудсборо может стать еще одна девушка - Сидни Прескотт. Год назад у нее была изнасилована и убита мать, теперь маньяк угрожает ей самой.

Картина вызвала скандал в ряде стран из-за откровенного показа насилия и последовавших вслед за демонстрацией фильма подражаний. Через год после выхода на экраны этой ленты вышло продолжение "Крик-2".

"Пила"

"Пила"

"Пила" - австралийская серия триллеров, связанных общей тематикой. Идея принадлежит Ли Уоннеллу и Джеймсу Вану. 23 июля 2010 года серия фильмов была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый кассовый хоррор-киносериал всех времен, собрав по всему миру $ 873,3 млн, обогнав такие ставшие классикой серии, как "Пятница, 13-е", "Кошмар на улице Вязов", "Хэллоуин".

"Хичкок"

"Хичкок"

В 2012-м на экраны вышел фильм режиссера Саши Джерваси "Хичкок". По сюжету известный режиссер Альфред Хичкок отваживается на эксперимент: отойти от ставших его визитной карточкой дорогостоящих фильмов в жанре "саспенс" и снять скромную, к тому же черно-белую картину "Психо". В процессе работы будущий "мастер страха" вглядывается в темные бездны человеческой души, чтобы найти те нервные окончания, прикасаясь к которым он мог бы, как по клавишам, сыграть на эмоциях зрителя настоящую симфонию ужаса.

"Звонок"

"Звонок"

Ремейк японского фильма ужасов "Звонок", снятый режиссером Гором Вербински. Телефонный звонок следует после просмотра некой загадочной видеокассеты, после чего каждый посмотревший ее умирает. Жертве дается лишь одна неделя, а дальше следует неминуемая смерть.

Главная героиня Рэйчел — журналистка, расследует эти страшные события, и случайно кассета попадает к ее сыну, над которым также нависает смертельная угроза. Теперь ей предстоит гонка со смертью в попытке хоть что-то изменить и найти объяснение всему происходящему.

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