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ТСН в социальных сетях

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Категория
Шоу-бизнес
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Пышное платье, открытые плечи и длинная фата: дочь Стинга от первого брака вышла замуж

Красивая свадьба прошла в Италии.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Дочь Стинга от первого брака вышла замуж

Дочь Стинга от первого брака вышла замуж

Вероятно сложно представить певца Стинга без Труди Стайлер, однако до отношений с ней он был в браке с Фрэнсис Томелти. В этих отношениях у пары родилось двое детей — сын Джозеф и дочь Фуския Кэтрин, которая на минувших выходных вышла замуж.

43-летняя Кейт вышла замуж за своего давнего партнера Макса Райта во время роскошной свадебной церемонии в Ното, Сицилия. На свадьбе рядом с парой был их годовалый сын.

Кейт поделилась серией фотографий и видео со свадьбы в своих историях в Instagram. Также много снимков опубликовали ее близкие и друзья. Среди гостей можно заметить ее отца, а также сестру.

Невеста была во время церемонии в тюлевом платье с открытыми плечами, украшенном вышивкой, также она носила длинную фату.

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