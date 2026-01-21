- Дата публикации
Пышнотелая модель из Панамы в оранжевом мини-платье оседлала лошадь
Грейси Бон в свой выходной позанималась верховой ездой на пляже.
Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон поделилась с фолловерами в Instagram видео из своей повседневной жизни. Она показала, как провела свой выходной.
Девушка каталась на лошади на пляже. Для верховой езды она выбрала нетипичный наряд. На Грейси было оранжевое мини-платье без бретелек и с асимметричной юбкой, из-под которого выглядывал лиф от купальника с ярким принтом.
У Бон были распущенные волосы и макияж с пышными накладными ресницами.
«Лошадь была очень счастлива», — подписала видео модель.
