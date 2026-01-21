ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
462
1 мин

Пышнотелая модель из Панамы в оранжевом мини-платье оседлала лошадь

Грейси Бон в свой выходной позанималась верховой ездой на пляже.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Грейси Бон

Грейси Бон

Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон поделилась с фолловерами в Instagram видео из своей повседневной жизни. Она показала, как провела свой выходной.

Девушка каталась на лошади на пляже. Для верховой езды она выбрала нетипичный наряд. На Грейси было оранжевое мини-платье без бретелек и с асимметричной юбкой, из-под которого выглядывал лиф от купальника с ярким принтом.

У Бон были распущенные волосы и макияж с пышными накладными ресницами.

«Лошадь была очень счастлива», — подписала видео модель.

Напомним, Грейси Бон в оливковых лосинах похвасталась огромными ягодицами в спортзале.

462
