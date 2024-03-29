Пышными ягодицами на камеру: модель в миниатюрном бикини показала, как мыла сапборд

29-летняя Грейси Бон в купальнике в очередной раз похвасталась пышной пятой точкой.

Пышнотелая модель из Панамы – Грейси Бон – опубликовала в Instagram интересное видео, на котором она показала, как моет сапборд перед плаванием в бассейне с течением.

На Грейс было миниатюрное черное бикини с желтой каймой.

Бон делала это спиной к камере, демонстрируя свои пышные ягодицы. Видео получилось горячее.

"Прекрасная пятничная атмосфера", – подписала девушка видео.

Напомним, в прошлый раз Грейси Бон похвасталась своей пятой точкой в экстремально короткой красной юбке.

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